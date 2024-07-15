Кияни можуть реструктуризувати борги за комунальні послуги і не платити пеню

Реструктуризація дозволяє не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію.

Джерело фото: Уніан

Кияни, які мають заборгованість за спожиті комунальні послуги, можуть укласти договір реструктуризації, тобто оплати боргу частинами. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» з посиланням на заступника комерційного директора комунального центру «Центр комунального сервісу» Юлію Петрик.

Укласти договір можна як офлайн, так і в онлайн-режимі, якщо споживач перебуває за межами міста чи країни. Після укладення угоди реструктуризації споживачу не нараховують штрафні санкції.

«Реструктуризація боргу – це можливість оплатити заборгованість частинами», – наголосила Юлія Петрик.

Вона підкреслила, що реструктуризація дозволяє не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію.

«Оскільки споживачам, котрі мають заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та яка перевищує 680 грн, субсидія не нараховується. Договори укладають на послуги: постачання гарячої води та теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, а також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій / управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів», – повідомила Юлія Петрик.

Щоб укласти договір реструктуризації, необхідно зробити наступні кроки:

звернутись до будь-якого сервісного центру (за попереднім записом) чи в порядку живої черги;

без відвідування сервісного центру дистанційно передати документи через месенджер у Facebook, Skype чи Telegram. Споживачі також можуть підписати договір за допомогою ЕЦП, навіть перебуваючи за межами України;

надати фахівцю відповідну заяву, яка пишеться в довільній формі. Фахівці допоможуть її правильно скласти;

додати до заяви документи.

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