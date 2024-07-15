Кияни можуть реструктуризувати борги за комунальні послуги і не платити пеню

Кияни, які мають заборгованість за спожиті комунальні послуги, можуть укласти договір реструктуризації, тобто оплати боргу частинами. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» з посиланням на заступника комерційного директора комунального центру «Центр комунального сервісу» Юлію Петрик.
Укласти договір можна як офлайн, так і в онлайн-режимі, якщо споживач перебуває за межами міста чи країни. Після укладення угоди реструктуризації споживачу не нараховують штрафні санкції.
«Реструктуризація боргу – це можливість оплатити заборгованість частинами», – наголосила Юлія Петрик.
Вона підкреслила, що реструктуризація дозволяє не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію.
«Оскільки споживачам, котрі мають заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та яка перевищує 680 грн, субсидія не нараховується. Договори укладають на послуги: постачання гарячої води та теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, а також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій / управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів», – повідомила Юлія Петрик.
Щоб укласти договір реструктуризації, необхідно зробити наступні кроки:
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