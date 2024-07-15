В Україні посиляться вимоги до страхового стажу: хто може залишитися без пенсії

Від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог.

В Україні з 2025 року посиляться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Через це низка українців не зможе вийти на заслужений відпочинок після досягнення пенсійного віку. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Як відомо, згідно з пенсійною реформою, що впроваджується в Україні, пенсійний вік і вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватимуться до 2028 року.

Якщо вимоги для виходу на пенсію у 65 років залишаться незмінними – для цього потрібно буде щонайменше 15 років стажу, то кількість стажу, необхідну для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, підвищать.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, і чоловікам, і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Вийти на пенсію у 63 роки можна буде за наявності від 22 до 32 років стажу.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати:

у 2026 році – не менше ніж 33 років страхового стажу;

у 2027 році – не менше ніж 34 років страхового стажу;

у 2028 році – не менше ніж 35 років страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати:

у 2026 році – від 23 до 33 років ніж страхового стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років ніж страхового стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років ніж страхового стажу.

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