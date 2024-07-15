В Україні посиляться вимоги до страхового стажу: хто може залишитися без пенсії

В Україні з 2025 року посиляться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Через це низка українців не зможе вийти на заслужений відпочинок після досягнення пенсійного віку. Про це повідомляє видання «На пенсії».
Як відомо, згідно з пенсійною реформою, що впроваджується в Україні, пенсійний вік і вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватимуться до 2028 року.
Якщо вимоги для виходу на пенсію у 65 років залишаться незмінними – для цього потрібно буде щонайменше 15 років стажу, то кількість стажу, необхідну для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, підвищать.
Щоб вийти на пенсію у 60 років, і чоловікам, і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Вийти на пенсію у 63 роки можна буде за наявності від 22 до 32 років стажу.
Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати:
Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати:
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