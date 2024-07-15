Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли саме в виді зброї саме Україні – Президент

15:35, 15 липня 2024
Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб військова допомога від партнерів не «розмивалася до дорозі» на інші потреби: «Якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги – то важливо, щоб ці 40 млрд у виді саме зброї прийшли, а не потім ви з’ясували, що прийшло на 7 млрд, а все інше десь там «по дорозі» на ті чи інші речі витратили».
Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли саме в виді зброї саме Україні – Президент
Джерело фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Важливим є те, щоб суми військової допомоги від міжнародних партнерів не «розмивалися» на інші потреби, поки доходять на відповідні цілі. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 15 липня.

Нагадаємо, лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення щодо довгострокової підтримки України, яке передбачає надання щонайменше 40 мільярдів євро протягом 2025 року.

«Я хотів би, щоб було розуміння щодо координації і цих 40 млрд.

Уявіть собі, що та чи інша держава надає вам військову допомогу, ви домовилися. США або інші країни. І є серйозна сума, про яку чуємо ми, а також суспільство тієї країни, яка виділяє цю суму.

І хоче зрозуміти, якщо виділяли таку суму, сплачували податки – а чому надходило повільніше, а чому надходило не все, а куди діваються гроші? І ця координація це дуже важливо, і якщо НАТО з цим справиться, це буде прорив. Тому що є головна річ, про яку ми домовлялися з Єнсом Столтенбергом.

Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні прийшли в виді зброї Україні. А не в виді транспорту, ще чогось, гуманітарних пакетів і так далі. Це окремі речі. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу – ми вдячні, вона важлива. Але якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги – то важливо, щоб ці 40 млрд у виді саме зброї прийшли. А не потім ви з’ясували, що вам прийшло на 7 млрд, а все інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратили. Тому ця координація важлива, щоб дійшло все, а не «розмазалося», - відмітив Президент.

Автор: Наталя Мамченко м

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Суд закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа про зберігання секретних документів в його клубі з підстав незаконного призначення прокурора

Суддя вказала на неконституційність призначення спеціального прокурора по справі Трампа.

ВККС оприлюднила тестові питання і вірні відповіді для кандидатів в апеляційні суди

Вже відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди – ВККС оприлюднила тестові завдання.

Оприлюднено Порядок проходження початкової підготовки судді в НШСУ та усі програми початкової підготовки суддів

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду