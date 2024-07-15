Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли саме в виді зброї саме Україні – Президент

Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб військова допомога від партнерів не «розмивалася до дорозі» на інші потреби: «Якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги – то важливо, щоб ці 40 млрд у виді саме зброї прийшли, а не потім ви з’ясували, що прийшло на 7 млрд, а все інше десь там «по дорозі» на ті чи інші речі витратили».

Джерело фото: ОП

Важливим є те, щоб суми військової допомоги від міжнародних партнерів не «розмивалися» на інші потреби, поки доходять на відповідні цілі. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 15 липня.

Нагадаємо, лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення щодо довгострокової підтримки України, яке передбачає надання щонайменше 40 мільярдів євро протягом 2025 року.

«Я хотів би, щоб було розуміння щодо координації і цих 40 млрд.

Уявіть собі, що та чи інша держава надає вам військову допомогу, ви домовилися. США або інші країни. І є серйозна сума, про яку чуємо ми, а також суспільство тієї країни, яка виділяє цю суму.

І хоче зрозуміти, якщо виділяли таку суму, сплачували податки – а чому надходило повільніше, а чому надходило не все, а куди діваються гроші? І ця координація це дуже важливо, і якщо НАТО з цим справиться, це буде прорив. Тому що є головна річ, про яку ми домовлялися з Єнсом Столтенбергом.

Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні прийшли в виді зброї Україні. А не в виді транспорту, ще чогось, гуманітарних пакетів і так далі. Це окремі речі. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу – ми вдячні, вона важлива. Але якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги – то важливо, щоб ці 40 млрд у виді саме зброї прийшли. А не потім ви з’ясували, що вам прийшло на 7 млрд, а все інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратили. Тому ця координація важлива, щоб дійшло все, а не «розмазалося», - відмітив Президент.

Автор: Наталя Мамченко м

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