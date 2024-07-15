На Закарпатті судитимуть депутата, який отримав 14 тисяч доларів за переправлення призовників через кордон

Підозрюваний налагодив схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті затримали депутата Берегівської міської ради, який отримав 14 тисяч доларів за переправлення двох військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що підозрюваний налагодив схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Після знаходження «клієнтів» депутат координував їхні подальші дії для успішної реалізації плану.

Зокрема, депутат надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території Берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення.

«На заздалегідь узгодженому місці громадян чекав трансфер і відвозив до прикордонних територій», — вказали у прокуратурі.

Зазначається, що вартість таких «послуг» складала 7000 доларів з особи.

Депутата затримали при одержанні 14 тисяч доларів. Це – оплата за переправлення двох громадян, яке фігурант організував напередодні.

Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести 908 тисяч гривень застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вказаної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.