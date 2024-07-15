Практика судів
  1. В Україні

АРМА передало в держуправління майно колишньої резиденції януковича «Межигір'я»

17:52, 15 липня 2024
Завершився процес передачі активів, на які судом накладено арешт у кримінальній справі щодо віктора януковича.
АРМА передало в держуправління майно колишньої резиденції януковича «Межигір'я»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У АРМА повідомили про завершення процесу передачі в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я» активів, на які судом накладено арешт у кримінальному провадженні щодо віктора януковича. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти.

Розслідування фактів привласнення колишнім президентом майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя, відбувається в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території об'єкту.

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт – музей «Хонка». Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.

З моменту офіційного відкриття всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» надходитимуть в державну скарбницю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Суд закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа про зберігання секретних документів в його клубі з підстав незаконного призначення прокурора

Суддя вказала на неконституційність призначення спеціального прокурора по справі Трампа.

ВККС оприлюднила тестові питання і вірні відповіді для кандидатів в апеляційні суди

Вже відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди – ВККС оприлюднила тестові завдання.

Оприлюднено Порядок проходження початкової підготовки судді в НШСУ та усі програми початкової підготовки суддів

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду