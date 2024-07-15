АРМА передало в держуправління майно колишньої резиденції януковича «Межигір'я»

Завершився процес передачі активів, на які судом накладено арешт у кримінальній справі щодо віктора януковича.

У АРМА повідомили про завершення процесу передачі в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я» активів, на які судом накладено арешт у кримінальному провадженні щодо віктора януковича. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти.

Розслідування фактів привласнення колишнім президентом майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя, відбувається в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території об'єкту.

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт – музей «Хонка». Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.

З моменту офіційного відкриття всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» надходитимуть в державну скарбницю.

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