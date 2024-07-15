АРМА передало в госуправление имущество бывшей резиденции януковича «Межгорье»

Завершился процесс передачи активов, на которые судом наложен арест по уголовному делу относительно виктора януковича.

В АРМА сообщили о завершении процесса передачи в управление государственному парку-памятнику «Межигорье» активов, на которые судом наложен арест в уголовном производстве относительно виктора януковича. Речь идет о движимом имуществе, арестованном после Революции Достоинства. С 2014 года за его сохранность отвечали активисты.

Расследование фактов присвоения бывшим президентом имущества, находящегося на территории урочища Межигорья, проходит в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Подписание документов о передаче имущества стало финальным этапом работы межведомственной комиссии, которая два месяца работала на территории объекта.

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, размещенных в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой по количеству движимого имущества объект – музей «Хонка». Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссией выявлено свыше 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны. В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и др., а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценном имуществе, которое также будет взыскано в доход государства.

С момента официального открытия все поступления от функционирования государственного «Межигорья» будут поступать в государственную казну.

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