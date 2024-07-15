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На Закарпатье будут судить депутата, получившего 14 тысяч долларов за переправку призывников через границу

22:00, 15 июля 2024
Подозреваемый наладил схему незаконного пересечения границы военнообязанными.
На Закарпатье будут судить депутата, получившего 14 тысяч долларов за переправку призывников через границу
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На Закарпатье задержан депутат Береговского городского совета, который получил 14 тысяч долларов за переправку двух военнообязанных через границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Следствием установлено, что подозреваемый наладил схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста. После нахождения «клиентов» депутат координировал их дальнейшие действия по успешной реализации плана.

В частности, депутат предоставлял указания о поселении мужчин в гостиницу на территории Берегово и сообщал о времени и способе будущей переправки.

«Заранее согласованное место граждан ждал трансфер и отвозил в приграничные территории», — указали в прокуратуре.

Отмечается, что стоимость таких «услуг» составляла 7000 долларов с человека.

Депутат был задержан при получении 14 тысяч долларов. Это – оплата за переправку двух граждан, которую фигурант организовал накануне.

Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 908 тысяч гривен залога.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к указанной схеме.

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