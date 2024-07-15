Для меня очень важно, чтобы деньги, выделенные на оружие Украине, пришли именно в виде оружия именно Украине – Президент

Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы военная помощь от партнеров не «размывалась по дороге» на другие нужды: «Если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи – то важно, чтобы эти 40 млрд в виде оружия пришли, а не потом вы выяснили, что пришло на 7 млрд, а все остальное где-то там «по дороге» на те или иные вещи потратили».

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Важно то, чтобы суммы военной помощи от международных партнеров не «размывались» на другие нужды, пока доходят на соответствующие цели. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 15 июля.

Напомним, лидеры стран-членов НАТО приняли решение о долгосрочной поддержке Украины, предусматривающее предоставление не менее 40 миллиардов евро в течение 2025 года.

«Я хотел бы, чтобы было понимание координации и этих 40 млрд.

Представьте, что то или иное государство оказывает вам военную помощь, вы договорились. США или другие страны. И есть серьезная сумма, о которой мы слышим, а также общество той страны, которая выделяет эту сумму.

И хочет понять, если выделяли такую ​​сумму, платили налоги – а почему поступало медленнее, почему поступало не все, а куда деваются деньги? И эта координация очень важна, и если НАТО с этим справится, это будет прорыв. Потому что есть главная вещь, о которой мы договаривались с Йенсом Столтенбергом.

Для меня очень важно, чтобы деньги, выделенные на оружие Украине, пришли в виде оружия Украине. А не в виде транспорта, еще чего-то, гуманитарных пакетов и так далее. Это отдельные вещи. Если мы говорим о гуманитарной помощи – мы благодарны, она важна. Но если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи – то важно, чтобы эти 40 млрд в виде оружия пришли. А не потом вы выяснили, что вам пришло на 7 млрд, а все остальное где-то по дороге на те или иные вещи потратили. Поэтому эта координация важна, чтобы дошло все, а не размазалось», - отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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