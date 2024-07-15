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В Украине ужесточатся требования к страховому стажу: кто может остаться без пенсии

22:18, 15 июля 2024
С 2025 года выход на пенсию для украинцев станет сложнее из-за ужесточения требований.
В Украине ужесточатся требования к страховому стажу: кто может остаться без пенсии
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В Украине с 2025 года ужесточатся требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Поэтому ряд украинцев не сможет выйти на заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Как известно, согласно внедряемой в Украине пенсионной реформе, пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.

Если требования для выхода на пенсию в 65 лет останутся неизменными – для этого потребуется минимум 15 лет стажа, то количество стажа, необходимое для выхода на пенсию в 60 и 63 года, повысят.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, и мужчинам, и женщинам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно будет при наличии от 22 до 32 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь:

  • в 2026 году – не менее 33 лет страхового стажа;
  • в 2027 году – не менее 34 лет страхового стажа;
  • в 2028 году – не менее 35 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь:

  • в 2026 году – от 23 до 33 лет чем страховой стаж;
  • в 2027 году – от 24 до 34 лет, чем страховой стаж;
  • в 2028 году – от 25 до 35 лет, чем страховой стаж.

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