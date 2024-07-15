В Украине ужесточатся требования к страховому стажу: кто может остаться без пенсии

В Украине с 2025 года ужесточатся требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Поэтому ряд украинцев не сможет выйти на заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Как известно, согласно внедряемой в Украине пенсионной реформе, пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.
Если требования для выхода на пенсию в 65 лет останутся неизменными – для этого потребуется минимум 15 лет стажа, то количество стажа, необходимое для выхода на пенсию в 60 и 63 года, повысят.
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, и мужчинам, и женщинам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно будет при наличии от 22 до 32 лет стажа.
Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь:
Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.