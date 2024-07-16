Практика судів
  1. В Україні

У Києві облаштували три нових смуги для громадського транспорту

07:54, 16 липня 2024
Також триває облаштування смуги громадського руху на вулиці Академіка Єфремова.
У Києві облаштували три нових смуги для громадського транспорту
Джерело фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці на цих вихідних на дорогах облаштували три нових смуги для громадського транспорту, зокрема:

  • на вул. Академіка Заболотного,
  • на вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди),
  • на вул. Євгена Сверстюка.

Про це повідомили у КМДА. Також там додали, що триває облаштування смуги громадського руху на вул. Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити 17 липня.

Нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.

Виїзд машин на смугу, виділену для громадського транспорту, тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС радять кандидатам в апеляційні суди «не зубрити» правильні відповіді

Спроба завчити вірні відповіді на тести може зіграти з кандидатами злий жарт, вказали у ВККС.

17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних – як і коли почнуть накладати штрафи

Дані про всіх військовозобов’язаних, незалежно від того, оновлювали вони їх чи ні, вже мають бути у Реєстрі «Оберіг» – і далі ті, хто ці дані не оновив, можуть отримати штрафи.

Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, кого не оштрафують за неоновлення даних

Якщо дані вже були в реєстрах, то штраф за неоновлення даних накладати не будуть, але якщо громадянин не повідомив свій телефон чи email – оштрафують.

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна не виключає переатестацію окремих співробітників НАБУ

Анастасія Радіна: якщо в результаті службових розслідувань НАБУ виявиться неспроможним до самоочищення, ми будемо змушені запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу зокрема переатестацію окремих співробітників НАБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду