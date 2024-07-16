У Києві облаштували три нових смуги для громадського транспорту

Також триває облаштування смуги громадського руху на вулиці Академіка Єфремова.

Джерело фото: КМДА

У столиці на цих вихідних на дорогах облаштували три нових смуги для громадського транспорту, зокрема:

на вул. Академіка Заболотного,

на вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди),

на вул. Євгена Сверстюка.

Про це повідомили у КМДА. Також там додали, що триває облаштування смуги громадського руху на вул. Академіка Єфремова у Святошинському районі. Весь комплекс робіт планують закінчити 17 липня.

Нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.

Виїзд машин на смугу, виділену для громадського транспорту, тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП.

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