В Винницкой области иностранец пытался помочь уклонистам попасть за границу, видео

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц.
Отмечается, что на автодороге в направлении границы с Приднестровским регионом Молдовы стражи границы остановили легковой автомобиль. В нем, кроме водителя, находились 4 пассажира – жители Одесской и Черниговской областей.
Незаконный трансфер на государственную границу осуществлял 38-летний гражданин иностранного государства. Он, используя объездные пути, планировал доставить пассажиров на окраину одного из сел приграничья, где они должны пешком незаконно пересечь границу. Мужчины воспользовались услугами интернет-канала, через который заранее получали инструкции о маршруте, времени и месте сбора группы.
«Все нарушители задержаны в административном порядке по ст.204-2 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», - заявили пограничники.
Иностранцу следователям Нацполиции сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через ГКУ».
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