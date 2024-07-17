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Верховная Рада приняла законопроект о страховании жизни, здоровья и трудоспособности журналистов

16:32, 17 июля 2024
Парламент поддержал законопроект, обязывающий работодателей страховать жизнь, здоровье и работоспособность журналистов от несчастных случаев во время командировок в районы боевых действий или на ВОТ.
Верховная Рада приняла законопроект о страховании жизни, здоровья и трудоспособности журналистов
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Верховная Рада 16 июля приняла за основу законопроект о внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О государственной поддержке медиа, гарантиях профессиональной деятельности и социальной защите журналиста» о приведении ее положений в соответствие с Законом Украины «О страховании» (№ 11153).

Основной целью данного законопроекта является внесение изменений в статьи 15 Закона о государственной поддержке медиа и предусмотреть обязанность субъектов в сфере медиа за счет своих средств или за счет любых других не запрещенных законом источников заключать договоры страхования жизни, здоровья , трудоспособности журналистов и других своих работников от несчастного случая по классу страхования 1, определенному статьей 4 Закона Украины «О страховании», на период их командировки в районы ведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированные территории Украины.

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