В Херсонской области вводится особый режим въезда и выезда: что известно

В Херсонской области вводится особый режим въезда и выезда. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
«Согласно приказу Коменданта Херсонской области от 28 марта 2024 года, введен особый режим въезда и выезда на территорию области», — говорится в сообщении.
В ОВА это объясняют необходимостью надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах.
Решение касается как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.
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