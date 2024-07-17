В Херсонской области вводится особый режим въезда и выезда: что известно

В ОВА это объясняют необходимостью надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах.

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В Херсонской области вводится особый режим въезда и выезда. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Согласно приказу Коменданта Херсонской области от 28 марта 2024 года, введен особый режим въезда и выезда на территорию области», — говорится в сообщении.

В ОВА это объясняют необходимостью надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах.

Решение касается как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.

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