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Стало відомо, які операції не підлягають оподаткуванню акцизом

20:15, 17 липня 2024
До операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, належать операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів платником податку за межі митної території України.
Стало відомо, які операції не підлягають оподаткуванню акцизом
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Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила, які операції не підлягають оподаткуванню акцизом.

Відповідно до п. 213.2 ПКУ до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, належать операції з:

- вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.

Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація;

- ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.

Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України;

- реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії;

- передачі для власного споживання в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на цьому підприємстві.

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