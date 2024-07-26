Бюджет судебной власти на 2025 год удовлетворит потребности судебной власти только на 55,3% – ГСА

Суды первой и апелляционной инстанции могут получить в следующем году на 519 млн. гривен меньше, чем в 2024 году.

В Государственной судебной администрации сообщили, что бюджет судебной власти в 2025 году может быть значительно хуже, чем даже в 2024 году.

Как сообщил 8 июля во время рассмотрения на Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики председатель ГСА Максим Пампура, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает уменьшение финансирования судебной власти на 519 миллионов гривен по сравнению с 2024 годом.

Это приведет к тому, что реальные потребности судебной власти будут удовлетворены только на 55,3%.

«Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, предусмотренные для ГСА Украины, как главного распорядителя, составляют 16 миллиардов 882 миллиона гривен – это на 519 миллионов гривен меньше, чем в 2024 году. Показатели расходов по специальному фонду остались на уровне 2024 года и составляют 3 миллиарда 200 миллионов. Указанный объем расходов позволяет обеспечить потребности в финансовом ресурсе на 55,3 процента от реальной потребности», - рассказал народным депутатам Максим Пампура.

Проблема также состоит в том, что Бюджетная декларация фактически не предусматривает наличие выплаты в следующем году судейского вознаграждения судьям, уже получившим (или которые еще получат) назначение на должности судей как в 2024 году, так и в 2025 году.

Такое положение вещей может поставить под вопрос, в частности, назначение судей, которые получат должности после завершения конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, который сейчас проводит ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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