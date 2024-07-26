Бюджет судової влади на 2025 рік задовольнить потреби судової влади лише на 55,3% – ДСА

Суди першої та апеляційної інстанції можуть отримати у наступному році на 519 млн. гривень менше, ніж у 2024 році.

У Державній судовій адміністрації повідомили, що бюджет судової влади у 2025 році може бути значно гіршим, ніж навіть у 2024 році.

Як повідомив 8 липня під час розгляду на Комітеті Верховної Ради з питань правової політики голова ДСА Максим Пампура, Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає зменшення фінансування судової влади на 519 мільйонів гривень у порівнянні з 2024 роком.

Це призведе до того, що реальні потреби судової влади будуть задоволені лише на 55,3%.

«Граничні показники видатків Бюджетної декларації на 2025-2027 рік передбачені ДСА України як головному розпоряднику, становлять 16 мільярдів 882 мільйони гривень – це на 519 мільйонів гривень менше, ніж у 2024 році. Показники видатків по спеціальному фонду залишилися на ріні 2024 року і становлять 3 мільярди 200 мільйонів. Зазначений обсяг видатків дає можливості забезпечити потребу у фінансовому ресурсі на 55,3 відсотка від потреби», - розповів народним депутатам Максим Пампура.

Проблема також полягає у тому, що Бюджетна декларація фактично не передбачає наявність виплати у наступному році суддівської винагороди суддям, які вже отримали (або отримають) призначення на посади суддів як у 2024 році, так і у 2025 році.

Такий стан речей може поставити під питання, зокрема, призначення суддів, які отримають посади після завершення конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, який наразі проводиться ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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