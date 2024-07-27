У Києві на 18 перехрестях встановили резервне живлення для світлофорів

07:00, 27 липня 2024
Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення.
Ілюстраційне зображення
У столиці продовжують забезпечувати безперебійну роботу світлофорів на час стабілізаційних відключень. Зокрема, ще на 18 перехрестях Києва світлофори забезпечили резервним живленням. Про це пишуть у КМДА.
Як зазначається, у минулому місяці встановили 20 шаф резервного живлення. У КМДА пишуть, що наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення.
Резервним живленням забезпечили світлофорні об’єкти за наступними адресами.
У Дарницькому районі:
- вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;
- просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;
- просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;
- вул. Анни Ахматової;
- вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.
У Деснянському районі:
- вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер.
У Дніпровському районі:
- вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;
- вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;
- просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;
- просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;
- просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;
- просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців.
У Печерському районі:
- вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;
- вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;
- вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.
У Шевченківському районі:
- вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;
- вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;
- вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна.
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