У Києві на 18 перехрестях встановили резервне живлення для світлофорів

Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення.

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У столиці продовжують забезпечувати безперебійну роботу світлофорів на час стабілізаційних відключень. Зокрема, ще на 18 перехрестях Києва світлофори забезпечили резервним живленням. Про це пишуть у КМДА.

Як зазначається, у минулому місяці встановили 20 шаф резервного живлення. У КМДА пишуть, що наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення.

Резервним живленням забезпечили світлофорні об’єкти за наступними адресами.

У Дарницькому районі:

вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;

просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;

просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;

вул. Анни Ахматової;

вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.

У Деснянському районі:

вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер.

У Дніпровському районі:

вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;

вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;

просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;

просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;

просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;

просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців.

У Печерському районі:

вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;

вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;

вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.

У Шевченківському районі:

вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;

вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;

вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна.

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