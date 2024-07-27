Практика судів
  1. В Україні

У Києві на 18 перехрестях встановили резервне живлення для світлофорів

07:00, 27 липня 2024
Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення.
У Києві на 18 перехрестях встановили резервне живлення для світлофорів
Ілюстраційне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці продовжують забезпечувати безперебійну роботу світлофорів на час стабілізаційних відключень. Зокрема, ще на 18 перехрестях Києва світлофори забезпечили резервним живленням. Про це пишуть у КМДА.

Як зазначається, у минулому місяці встановили 20 шаф резервного живлення. У КМДА пишуть, що наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення. 

Резервним живленням забезпечили світлофорні об’єкти за наступними адресами.

У Дарницькому районі:

  • вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;
  • просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;
  • просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;
  • вул. Анни Ахматової; 
  • вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.

У Деснянському районі:

  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер. 

 У Дніпровському районі:

  • вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;
  • вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;
  • просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;
  • просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;
  • просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;
  • просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців. 

У Печерському районі:

  • вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;
  • вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;
  • вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.

У Шевченківському районі:

  • вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;
  • вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;
  • вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Запорізький окружний адміністративний суд провів для дітей конкурс малюнків «Суд очима дитини»

Юні митці мали змогу відтворити на полотнах свої враження про життя судової установи, а також своє бачення суду у майбутньому.

Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків – Роксолана Підласа

Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США тоді нічого не надходило, тому видатки з вересня-грудня були перенесені на початок року і використані для закупівлі зброї – Роксолана Підласа пояснила, чому не вистачає 500 млрд на оборону.

Бюджет судової влади на 2025 рік задовольнить потреби судової влади лише на 55,3% – ДСА

Суди першої та апеляційної інстанції можуть отримати у наступному році на 519 млн. гривень менше, ніж у 2024 році.

Виплата винагороди суддям, яких призначили на посади у 2024 році та яких ще призначать у наступному році, у 2025 році поки що не передбачена взагалі – ДСА

Граничні показники видатків Бюджетної декларації на 2025-2027 роки в частині фінансування судової влади менші ніж у 2024 році.

Окружний адміністративний суд Києва звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії, документ

ОАСК звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії на виконання рішення зборів суддів від 23 липня 2024 року – текст звернення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду