В Киеве на 18 перекрестках установили резервное питание для светофоров

В настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.

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В столице продолжают обеспечивать бесперебойную работу светофоров на время стабилизационных отключений. В частности, еще на 18 перекрестках Киева светофоры снабдили резервным питанием. Об этом пишут в КГГА.

Как отмечается, в прошлом месяце установили 20 шкафов резервного питания. В КГГА пишут, что в настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.

Резервным питанием снабдили светофорные объекты по следующим адресам.

В Дарницком районе:

ул. Тепловозная – ул. Здолбуновская – просп. Петра Григоренко;

просп. Петра Григоренко – ул. Здолбуновская;

просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова;

ул. Анны Ахматовой;

ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова.

В Деснянском районе:

ул. Оноре де Бальзака – ул. Лисковская – ул. Александры Экстер.

В Днепровском районе:

ул. Строителей – ул. Уинстона Черчилля;

ул. Уинстона Черчилля – ул. Сергея Набоки;

просп. Воскресенский – ул. Николая Кибальчича;

просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко;

просп. Воскресенский – ул. Сулеймана Стальского;

просп. Воскресенский – ул. Черных Запорожцев.

В Печерском районе:

ул. Большая Васильковская – ул. Ивана Федорова;

ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская;

ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры.

В Шевченковском районе:

ул. Дегтяревская – ул. Парково-Сырецкая – ул. Таборная;

ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская;

ул. Сечевых Стрельцов – ул. Обсерваторная.

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