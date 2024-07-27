В Киеве на 18 перекрестках установили резервное питание для светофоров

07:00, 27 июля 2024
В настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.
Иллюстрационное изображение
В столице продолжают обеспечивать бесперебойную работу светофоров на время стабилизационных отключений. В частности, еще на 18 перекрестках Киева светофоры снабдили резервным питанием. Об этом пишут в КГГА.
Как отмечается, в прошлом месяце установили 20 шкафов резервного питания. В КГГА пишут, что в настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.
Резервным питанием снабдили светофорные объекты по следующим адресам.
В Дарницком районе:
- ул. Тепловозная – ул. Здолбуновская – просп. Петра Григоренко;
- просп. Петра Григоренко – ул. Здолбуновская;
- просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова;
- ул. Анны Ахматовой;
- ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова.
В Деснянском районе:
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Лисковская – ул. Александры Экстер.
В Днепровском районе:
- ул. Строителей – ул. Уинстона Черчилля;
- ул. Уинстона Черчилля – ул. Сергея Набоки;
- просп. Воскресенский – ул. Николая Кибальчича;
- просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко;
- просп. Воскресенский – ул. Сулеймана Стальского;
- просп. Воскресенский – ул. Черных Запорожцев.
В Печерском районе:
- ул. Большая Васильковская – ул. Ивана Федорова;
- ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская;
- ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры.
В Шевченковском районе:
- ул. Дегтяревская – ул. Парково-Сырецкая – ул. Таборная;
- ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская;
- ул. Сечевых Стрельцов – ул. Обсерваторная.
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