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В Киеве на 18 перекрестках установили резервное питание для светофоров

07:00, 27 июля 2024
В настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.
В Киеве на 18 перекрестках установили резервное питание для светофоров
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В столице продолжают обеспечивать бесперебойную работу светофоров на время стабилизационных отключений. В частности, еще на 18 перекрестках Киева светофоры снабдили резервным питанием. Об этом пишут в КГГА.

Как отмечается, в прошлом месяце установили 20 шкафов резервного питания. В КГГА пишут, что в настоящее время 40% светофорных объектов столицы имеют резервное питание.

Резервным питанием снабдили светофорные объекты по следующим адресам.

В Дарницком районе:

  • ул. Тепловозная – ул. Здолбуновская – просп. Петра Григоренко;
  • просп. Петра Григоренко – ул. Здолбуновская;
  • просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова;
  • ул. Анны Ахматовой;
  • ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова.

В Деснянском районе:

  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Лисковская – ул. Александры Экстер.

 В Днепровском районе:

  • ул. Строителей – ул. Уинстона Черчилля;
  • ул. Уинстона Черчилля – ул. Сергея Набоки;
  • просп. Воскресенский – ул. Николая Кибальчича;
  • просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко;
  • просп. Воскресенский – ул. Сулеймана Стальского;
  • просп. Воскресенский – ул. Черных Запорожцев.

В Печерском районе:

  • ул. Большая Васильковская – ул. Ивана Федорова;
  • ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская;
  • ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры.

В Шевченковском районе:

  • ул. Дегтяревская – ул. Парково-Сырецкая – ул. Таборная;
  • ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская;
  • ул. Сечевых Стрельцов – ул. Обсерваторная.

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