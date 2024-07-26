Теперь договоры будут заключаться исключительно на основе прозрачного конкурентного отбора через электронную систему Прозорро.Продажі.

Парковочные места в Киеве будут сдавать в аренду только через онлайн-аукционы. Об этом сообщили в КГГА.

15 июля КП «Киевтранспарксервис» утвердило новую процедуру заключения договоров с субъектами хозяйствования для предоставления парковочных площадок в Киеве. Теперь договоры будут заключаться исключительно на основе прозрачного конкурентного отбора через электронную систему Прозорро.Продажі.

По решению Киевского городского совета Коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» является единственным оператором по парковке транспортных средств в Киеве.

Ранее предприятие заключало прямые договора с субъектами хозяйствования по предоставлению площадок для парковки, их эксплуатации, содержания и обустройства. Новшества призваны обеспечить справедливость для всех участников процесса.

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