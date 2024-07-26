Відтепер договори укладатимуться виключно на основі прозорого конкурентного відбору через електронну систему Прозорро.Продажі.

Місця для паркування в Києві здаватимуть в оренду лише через онлайн-аукціони. Про це повідомили у КМДА.

15 липня КП «Київтранспарксервіс» затвердило нову процедуру укладання договорів із суб’єктами господарювання для надання майданчиків для паркування у Києві. Відтепер договори укладатимуться виключно на основі прозорого конкурентного відбору через електронну систему Прозорро.Продажі.

За рішенням Київської міської ради, Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» є єдиним оператором з паркування транспортних засобів у Києві.

Раніше підприємство укладало прямі договори з суб’єктами господарювання з надання майданчиків для паркування, їх експлуатації, утримання та облаштування. Нововведення покликані забезпечити справедливість для всіх учасників процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.