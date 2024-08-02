Военный сбор с зарплат и ФЛП может остаться в проекте о повышении налогов – Гетманцев

Повышенные налоги вводятся только на время войны – Даниил Гетманцев.

Представители власти и бизнеса продолжают обсуждение концепции законопроекта Кабмина 11416 о повышении налогов, которым, в частности, предлагается, что вместо 1,5% из зарплаты граждане будут платить 5%.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также он установит обязанность уплаты военного сбора юрлицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы; военного сбора 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФЛП – плательщиками единого налога 1, 2 и 4 группы; военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП – плательщиками единого налога 3 группы и т.п.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал о первых очерках архитектуры изменений налогового законопроекта Кабмина.

«Контуры еще не ясны окончательно, но соглашаюсь с бизнесом что:

1%-ный налог с оборота не пройдет. Новый сложный налог нам точно не нужен;

заменить его предлагают на НДС и в этом случае взлетит большинство мелких, фискально не значимых точечных изменений, рассмотрим их отдельно, а от каких-нибудь откажемся.

остаться может военный сбор по зарплатам и ФЛП (без исключений для каких-либо отраслей), а также изменения, направленные на детенизацию в уточненной с бизнесом редакции;

повышенные налоги вводятся только на время войны. Об этом четко отметим», - отметил Гетманцев.

Напомним, уговорить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным пока невозможно. При этом Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн., каждый день – в среднем 5,6 млрд грн.

Итак, как отмечала председатель Бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять изменения в бюджет и подписать их до середины сентября.

Соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. Ранее в Минобороны подчеркнули, что из этой суммы 60% средств планируется потратить на зарплаты военным. Еще 40% - на вооружение и критические нужды армии.

Автор: Наталья Мамченко

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