Экс-начальник колонии, где пытали заключенных, получил 400 000 грн премии «за достижения в работе», — Омбудсмен Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что экс-начальник Божковской исправительной колонии получил 400 тысяч гривен премии и максимальную пенсию.

Бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили правоохранители, подвергали пыткам заключенных, при освобождении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что инициировал проверку служебных документов о деятельности колонии в Департаменте по исполнению уголовных наказаний Минюста Украины. Параллельно ведомство начало служебное расследование по случаям пыток.

Офис Омбудсмена установил, что в июле 2023 года начальника Божковской исправительной колонии уволили по собственному желанию, не дожидаясь окончательных выводов расследования. Ему выплатили премии в размере 400% должностного оклада "за особые достижения в работе" и другие деньги на общую сумму почти 400 000 грн.

Кроме того, в декабре 2023 года бывшему руководителю насчитали максимальный размер пенсии. Лубинец призвал следователей ДБР выяснить, почему эксруководитель колонии, где пытали заключенных, были «безосновательно и незаконно» награждены премиями.

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