Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

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ТЦК как субъект властных полномочий не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию.

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации свидетельствует о противоправном бездействии субъекта властных полномочий.

Об этом указал Львовский окружной административный суд в решении от 29 июля 2024 года по делу №380/9669/24.

Обстоятельства дела

Мужчина в иске просил суд признать противоправным бездействие ТЦК по нерассмотрению заявления о предоставлении отсрочки от призыва, обязать рассмотреть заявление и предоставить решение по результатам рассмотрения.

Так, 13 февраля 2024 г. обратился с заявлением в ТЦК о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании абз. 2 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с получением профессионального высшего образования по дневной форме получения образования. Указанное заявление ТЦК получило 20 февраля 2024 года. Однако по состоянию на дату подачи искового заявления в суд заявление истца от 13 февраля 2024 не рассмотрено, решение о предоставлении отсрочки не принято, письменный ответ от ответчика в адрес истца не поступало.

К заявлению истец приобщил заверенные Киевским национальным университетом технологий и дизайна копии договора от 22 июля 2023 года о предоставлении образовательных услуг и договора обучения; заверенную копию студенческого билета от 25 ноября 2023; оригинал выписки из приказа Киевского национального университета технологий и дизайна от 14 августа 2023 о зачислении на обучение.

ТЦК в отзыве указал, что истец 18 марта 2022 года был признан военно-врачебной комиссией пригодным к военной службе. 23 марта 2022 года под личную подпись получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако 24 марта 2022 г. в ТЦК не прибыл.

24 марта 2022 по факту неприбытия истца в ТЦК для отправки в воинскую часть направлены материалы в полицию для внесения сведений в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

В ответ на заявление истца от 13 февраля 2024 года ТЦК предложил истцу лично прибыть по адресу расположения ТЦК для выяснения причин неявки и рассмотрения вопроса о привлечении его к ответственности по статье 210-1 КУоАП, а также для установления всех обстоятельств наличия или отсутствия оснований получения отсрочки.

Что решил суд

Согласно абзацу 2 ч. 3 статьи 23 Закона о мобилизации (в редакции на время возникновения спорных правоотношений) призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты -стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования

Согласно Правилам военного учета призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в 7-дневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку.

Как следует из материалов дела истец средствами почтовой связи обратился в ТЦК с заявлением от 13 февраля 2024 года, в котором просил предоставить ему отсрочку в связи с получением профессионального высшего образования по дневной форме получения образования. Итак, истец сдержал процедуру личного предоставления документов, подтверждающих (по его мнению) право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Суд отмечает, что Порядок №1487 не определяет конкретные способы предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации (собственноручно, почтой и т.п.), как и не содержит положений, согласно которым военнообязанный должен лично прибыть в ТЦК с целью предоставления соответствующих документов, как об этом указал ТЦК в своем письме от 4 марта 2024 года.

Согласно Положению о ТЦК, утвержденному постановлением КМУ от 23 февраля 2022 г. №154, районные ТЦК оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации, а также ведут их специальный учет.

С учетом указанного, ТЦК как субъект властных полномочий, в компетенцию которого входит решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, после получения почтой от истца заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и соответствующих документов должно было рассмотреть такое заявление.

Однако ответчик на заявление истца о предоставлении отсрочки ответа по существу не предоставил.

Суд отмечает, что в спорных правоотношениях субъект властных полномочий не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию.

Ответчик не предоставил доказательств рассмотрения заявления истца по существу. Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации свидетельствует о противоправном бездействии субъекта властных полномочий.

Ссылка ответчика в отзыве исковое заявление на то, что истец, будучи годным к несению военной службы во время мобилизации, и должным образом уведомленным о дате, времени и месте прибытия, при отсутствии уважительных причин, 24 марта 2022 года в ТЦК не прибыл, суд оценивает критически, поскольку указанные обстоятельства не касаются спорных правоотношений и могут быть предметом правовой оценки внутри рассмотрения этого дела.

Указанные обстоятельства не предусмотрены законодательством как освобождающие ответчика от обязанности рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки и принять по результатам ее рассмотрения обоснованное решение о предоставлении или об отказе в предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (с учетом также описанных в отзыве обстоятельств).

Суд отмечает, что бездействие субъекта властных полномочий это внешняя форма поведения (деяния) этого органа, которая заключается (проявляется) в непринятии решения или в несовершении юридически значимых и обязательных действий в пользу заинтересованных лиц, на основании закона и/или иного нормативно-правового регулирования отнесенные к компетенции субъекта властных полномочий были объективно необходимыми и реально возможными для реализации, но фактически не были осуществлены.

Учитывая изложенное, суд резюмирует, что в пределах спорных правоотношений имело место противоправное бездействие ответчика, выразившееся в нерассмотрении заявления истца от 13 февраля 2024 о предоставлении отсрочки.

Поскольку ответчик должным образом не рассмотрел заявление истца и не принял какое-либо решение, которое порождало для истца юридические последствия, то суд в контексте спорных правоотношений может только обязать ответчика рассмотреть по существу заявление истца, по результату чего принять соответствующее решение.

При этих обстоятельствах суд пришел к выводу, что надлежащим способом защиты нарушенного права истца в спорной ситуации является обязательство ответчика рассмотреть заявление, приняв по результатам рассмотрения обоснованное решение о предоставлении или об отказе в предоставлении отсрочки.

Автор: Наталья Мамченко

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