Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Источник фото: novynylive

С 19 мая 2024 года протокол не составляется в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова и при наличии подтверждающих документов о получении лицом вызова. На это указал в своем решении от 26 июля 2024 Вышгородский районный суд Киевской области по делу 363/2920/24.

Обстоятельства дела

17 июня 2024 истец обратился в суд с иском, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление ТЦК от 3 июня 2024 о наложении на него штрафа в сумме 25,5 тысяч грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Исковые требования мотивирует тем, что в указанном постановлении не указано, когда именно он не явился по вызову в ТЦК. Также не указано, требования какой повестки он не выполнил (номер повестки, дата ее выдачи и получения).

Сообщает, что впервые прибыл в центр самостоятельно, в дальнейшем прибывал по вызовам на время и дату, указанным в повестках, которые я непосредственно получал в административном здании ТЦК.

Он обновил свои данные, получил направление на ВЛК и прошел его.

16.05.2024 он обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации в связи с постоянным уходом за неизлечимо больной матерью. Тогда ему была вручена еще одна повестка для визита к ответчику 27.05.2024 года. 23.05.2024 ему позвонил неизвестный мужчина, который представился дежурным ТЦК и устно сообщил, что 24.05.2024 ему необходимо прибыть в ТЦК.

Отмечает, что выполнил требование и прибыл в определенное время и день в вышеупомянутое учреждение, где под подпись ему вручен отказ в предоставлении отсрочки. 27.05.2024 года он прибыл в ТЦК, как это и было определено в повестке, врученной ему 16.05.2024 года, но не смог попасть на прием из-за большого количества людей в очереди. Сообщает, что он не был уведомлен о времени, дате и месте рассмотрения его дела, что прямо нарушило его законные права и интересы, а также привело к противоправности всей процедуры привлечения к административной ответственности.

Что решил суд

Судом установлено, что 24.05.2024 мужчина к в помещении ТЦК получил отказ в предоставлении отсрочки по уходу за своей больной матерью.

В то же время согласно акту от 24.05.2024 работниками ТЦК ему было предложено получить повестку с требованием явиться в ТЦК 28.05.2024 в 07 час.30 мин., однако тот отказался получать повестку в связи с несогласием с решением комиссии об отказе в предоставлении отсрочки. Текст повестки о необходимости явки 28.05.2024 в ТЦК был доведен гражданину 24 мая 2024 года в присутствии свидетелей.

3 июня 2024 начальником ТЦК было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 25 500 грн, поскольку военнообязанный не прибыл по вызову по повестке в ТЦК 28.05.2024 и в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия не сообщил о причинах неприбытия, и таким образом совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст.210-1 КУоАП

Суд указал, что истец в исковом заявлении отмечал, что 27.05.2024 года не смог попасть в помещение ТЦК из-за большого количества людей в очереди, хотя и присутствовал рядом. После продолжительного ожидания он был вынужден вернуться к своей матери, так как ей стало плохо и вызвать семейного врача. Однако в иске никакого объяснения уважительности своего отсутствия в ТЦК 28.05.2024 года, куда он был вызван объявленной в присутствии свидетелей повесткой 24.05.2024 года, не предоставлено.

Относительно утверждения истца о нарушении его прав и интересов и противоправности всей процедуры привлечения последнего к административной ответственности и неуведомлении его о рассмотрении дела об административном правонарушении, суд отмечает, что согласно ч. 5 ст. 258 КУоАП протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова и при наличии подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Причины неприбытия истца в ТЦК 28.05.2024 года подтверждены никакими доказательствами.

Следовательно, суд пришел к выводу о наличии в деянии мужчины признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КоАП.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.