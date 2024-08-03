В Черкасской области перед судом предстал мужчина, который обманул людей более чем на 220 000 грн

Дерзский мошенник отправился за решетку.

В Черкасской области перед судом предстал житель города Умани, который мошенническим путем завладел чужим имуществом.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 30-летний мужчина, будучи ранее судимым за имущественные преступления к «условному» наказанию, не оправдал доверие суда, продолжив незаконно обогащаться.

Злоумышленник обманул сорок человек под предлогом продаж автомобильных запчастей в интернет-магазинах, требуя от них полной предоплаты заказа, после поступления которой прекращал выходить на связь.

Кроме того, мужчина дважды заказывал якобы для покупки золотые ювелирные изделия. При поступлении на почту, осматривая посылку, подменял драгоценности на бижутерию и отказывался от покупки.

Совокупно незаконно полученное состояние составило более 220 тыс. грн.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.

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