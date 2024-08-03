Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині перед судом постав чоловік, який ошукав людей на понад 220 000 грн

07:36, 3 серпня 2024
Зухвалий шахрай відправився за ґрати.
На Черкащині перед судом постав чоловік, який ошукав людей на понад 220 000 грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині перед судом постав житель міста Умані, який шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 30-річний чоловік, будучи раніше засудженим за майнові злочини до «умовного» покарання, не виправдав довіру суду, продовживши незаконно збагачуватися.

Зловмисник ошукав сорок людей під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, вимагаючи від них повної передоплати замовлення, після надходження якої припиняв виходити на зв’язок.

Окрім того, чоловік двічі замовляв нібито для придбання золоті ювелірні вироби. При їх надходженні на пошту, оглядаючи посилку, підміняв коштовності на біжутерію та відмовлявся від покупки.

Сукупно незаконно одержані статки склали понад 220 тис. грн.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В прокуратурах всіх рівнів не вистачає майже 1 500 прокурорів: що відомо

Особливо не вистачає прокурорів в прокуратурах на півдні та на сході країни.

Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду