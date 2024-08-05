Пішов до ТЦК оформити відстрочку для догляду за хворою матір’ю, але отримав повістку – суд визнав законним штраф ТЦК 25,5 тисяч грн

Чоловік пішов до ТЦК, аби оформити відстрочку, натомість отримав штраф 25,5 тисяч грн – що вирішив суд.

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З 19 травня 2024 року протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з`явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності підтвердних документів про отримання особою виклику. На це вказав у своєму рішенні від 26 липня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області по справі 363/2920/24.

Обставини справи

17 червня 2024 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив суд визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК від 3 червня 2024 року про накладення на нього штрафу у сумі 25,5 тисяч грн за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Позовні вимоги мотивує тим, що в зазначеній постанові не зазначено, коли саме він не з`явився за викликом до ТЦК. Також не зазначено, вимоги якої саме повістки він не виконав (номер повістки, дата її видачі та отримання).

Повідомляє, що він вперше прибув до центра самостійно, у подальшому прибував за викликами на час та дату, вказаними в повістках, які я безпосередньо отримував у адміністративній будівлі ТЦК.

Він оновив свої дані, отримав направлення на ВЛК та пройшов її.

16.05.2024 року він звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації в зв`язку із постійним доглядом за невиліковно хворою матір`ю. Тоді йому було вручено ще одну повістку для візиту до відповідача 27.05.2024 року. 23.05.2024 року йому зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався черговим ТЦК та усно повідомив, що 24.05.2024 року йому необхідно прибути до ТЦК.

Зазначає, що виконав вимогу та прибув у визначений час та день до вищезгаданої установи, де йому під підпис вручено відмову у наданні відстрочки. 27.05.2024 року він прибув до ТЦК, як це й було визначено у повістці, яку йому було вручено 16.05.2024 року, але не зміг потрапити на прийом через велику кількість людей в черзі. Повідомляє, що він не був повідомлений про час, дату і місце розгляду його справи, що прямо порушило його законні права та інтереси, а також призвело до протиправності всієї процедури притягнення до адміністративної відповідальності.

Що вирішив суд

Судом встановлено, що 24.05.2024 чоловік в приміщенні ТЦК отримав відмову у наданні відстрочки для догляду за своєю хворою матір`ю.

В той же час згідно акту від 24.05.2024 працівниками ТЦК йому було запропоновано отримати повістку з вимогою з`явитися до ТЦК 28.05.2024 року о 07 год.30 хв., однак той відмовився отримувати повістку у зв`язку із незгодою з рішенням комісії про відмову в наданні відстрочки. Текст повістки про необхідність явки 28.05.2024 до ТЦК було доведено громадянину 24 травня 2024 року в присутності свідків.

3 червня 2024 року начальником ТЦК було винесено постанову про накладення штрафу у розмірі 25 500 грн, оскільки військовозобов`язаний не прибув за викликом по повістці до ТЦК 28.05.2024 року та протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття не повідомив про причини неприбуття, та таким чином скоїв адміністративне правопорушення передбачене ч. 3 ст.210-1 КУпАП

Суд вказав, що позивач в позовній заяві зазначав, що 27.05.2024 року не зміг потрапити до приміщення ТЦК через велику кількість людей в черзі, хоча і був присутнім поряд. Після тривалого очікування він був вимушений повернутися до своєї матері, так як їй стало зле і викликати сімейного лікаря. Проте в позові жодного пояснення поважності своєї відсутності у ТЦК 28.05.2024 року, куди його було викликано оголошеною в присутності свідків повісткою 24.05.2024 року, не надано.

Щодо твердження позивача про порушення його прав та інтересів та протиправності всієї процедури притягнення останнього до адміністративної відповідальності та неповідомлення його про розгляд справи про адміністративне правопорушення, суд зазначає, що згідно ч. 5 ст. 258 КУпАП протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з`явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності підтвердних документів про отримання особою виклику.

Причини неприбуття позивача до ТЦК 28.05.2024 року не підтверджені жодними доказами.

Отже, суд дійшов висновку щодо наявності в діянні чоловіка ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-1 КпАП.

Автор: Наталя Мамченко

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