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Ексначальник колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії «за досягнення в роботі», — Омбудсмен Лубінець

18:49, 2 серпня 2024
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що ексначальник Божковської виправної колонії отримав 400 тисяч гривень премії та максимальну пенсію.
Ексначальник колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії «за досягнення в роботі», — Омбудсмен Лубінець
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Колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у своїх офіційних соціальних мережах.

Він повідомив, що ініціював перевірку службових документів про діяльність колонії в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України. Паралельно відомство розпочало службове розслідування щодо випадків катувань.

Офіс Омбудсмена встановив, що у липні 2023 року начальника Божківської виправної колонії звільнили за власним бажанням, не чекаючи на остаточні висновки розслідування. Йому виплатили премії в розмірі 400% від посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" й інші гроші на загальну суму майже 400 000 грн.

Крім цього, у грудні 2023 року колишньому керівнику нарахували максимальний розмір пенсії. Лубінець закликав слідчих ДБР зʼясувати, чому екскерівника колонії, де катували ув’язнених, було «безпідставно і незаконно» нагороджено преміями.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викрило численні факті катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

У Мін’юсті заявили, що протягом 2022-2023 року дійсно мали місце випадки порушення прав засуджених в цій колонії. 

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