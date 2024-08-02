Ексначальник колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії «за досягнення в роботі», — Омбудсмен Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що ексначальник Божковської виправної колонії отримав 400 тисяч гривень премії та максимальну пенсію.

Колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у своїх офіційних соціальних мережах.

Він повідомив, що ініціював перевірку службових документів про діяльність колонії в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України. Паралельно відомство розпочало службове розслідування щодо випадків катувань.

Офіс Омбудсмена встановив, що у липні 2023 року начальника Божківської виправної колонії звільнили за власним бажанням, не чекаючи на остаточні висновки розслідування. Йому виплатили премії в розмірі 400% від посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" й інші гроші на загальну суму майже 400 000 грн.

Крім цього, у грудні 2023 року колишньому керівнику нарахували максимальний розмір пенсії. Лубінець закликав слідчих ДБР зʼясувати, чому екскерівника колонії, де катували ув’язнених, було «безпідставно і незаконно» нагороджено преміями.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викрило численні факті катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

У Мін’юсті заявили, що протягом 2022-2023 року дійсно мали місце випадки порушення прав засуджених в цій колонії.

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