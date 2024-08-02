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Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

19:12, 2 серпня 2024
Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін
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Всі невійськові видатки бюджету фінансуються за підтримки міжнародних партнерів України. Ці кошти спрямовуються на соціальні виплати, підтримку економіки, зарплати чиновників, рятувальників, вчителів та лікарів. Оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків. На цьому наголосили в Уряді під час зустрічі з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України. 

«Ключове питання — ресурси на оборону. До кінця року наше військо потребує додаткові 500 млрд грн, з яких одну чверть суми плануємо отримати за рахунок перегляду податків. Розуміємо, що для бізнесу це може бути викликом, але це критична потреба. Я вдячний бізнесу, який продовжує працювати і сумлінно сплачує податки. Це вкрай важливо в умовах, коли Уряд кожну гривню українських платників податків з бюджету направляє на оборону нашої держави», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Представники Уряду та Міністерства оборони окреслили напрямки використання додаткових 500 млрд грн військових видатків. Ці кошти будуть спрямовані на виплату зарплат військовим (60%) та закупівлю зброї, техніки, інші критичні витрати (40%).

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що майже 3/4 з необхідних додаткових коштів планується отримати за рахунок внутрішніх запозичень та перевиконання доходів держбюджету, зокрема через детінізацію економіки. Решта 1/4 має бути забезпечена шляхом перегляду податкової політики, що є вимушеним кроком у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення росії.

Від початку цього вторгнення Уряд уникав підвищення податків для бізнесу. Однак у поточних умовах, коли інші джерела фінансування вичерпані, перегляд податків є необхідним кроком. 

Представники Уряду також наголосили, що всі невійськові видатки бюджету фінансуються за підтримки міжнародних партнерів України. Ці кошти спрямовуються на соціальні виплати, підтримку економіки, зарплати вчителів та лікарів. Оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків. 

Представники бізнесу у свою чергу запропонували альтернативні шляхи підвищення доходів бюджету для фінансування оборони, такі як детінізація економіки, реформа митниці, скорочення видатків на держапарат і видатки місцевих бюджетів.

Відповідні кроки є частиною стратегії Уряду, зокрема ПДФО військових вже перенаправлено з місцевих бюджетів на фінансування оборони, за останній час було скорочено 24 тисячі вакансій держслужби, а також запроваджено інструменти щодо обмеження недоцільних капітальних видатків місцевих бюджетів. 

Учасники зустрічі домовилися продовжити діалог на базі комітету ВРУ для формування найбільш ефективних рішень у максимально короткі строки.

Нагадаємо, через затримку  СШАз ухваленням закону про військову допомогу в бюджеті України наразі виникла «діра» в 500 млрд грн для покриття видатків на зарплати військовим та оборону, адже, за словами голови бюджетного Комітету Ради Роксолани Підласи та міністра фінансів Сергія Марченка, Україні через затримки у США доводилося закуповувати зброю власним коштом і «перекидати» видатки з кінця бюджетного року на його початок.

Тепер Уряд шукає шляхи, як покрити ці видатки, зокрема, пропонується підвищити податки.

Автор: Наталя Мамченко 

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