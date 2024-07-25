Один из телеканалов США пригласил Трампа и Гаррис провести теледебаты 17 сентября

Трампу и Гаррис предложили провести дебаты в Пенсильвании 17 сентября.

Источник фото: Брендан Смяловский и Патрик Феллон / AFP

FOX News Media направила официальные письма кампаниям Дональда Трампа и Камалы Гаррис с предложением провести дебаты на телеканале 17 сентября в штате Пенсильвания, пишет «Fox News».

«Мы предлагаем провести дебаты в штате Пенсильвания во вторник, 17 сентября, именно тогда, когда там и на других ключевых полях сражений начинается досрочное голосование. Мы открыты для обсуждения конкретной даты, формата и места — с аудиторией или без нее», - говорится в письме.

Телеканал также предложил своих телеведущих в качестве модераторов потенциальных дебатов.

Кампании Гаррис и Трампа пока что не ответили на запросы о комментариях.

Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп провели теледебаты на телеканале «CNN».

Как писала «Судебно-юридическая газета», штаб Трампа подал жалобу на Гаррис в Федеральную избирательную комиссию США. Жалоба касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Гаррис.

Борьба за банковские счета, на которых в конце июня было примерно 95 миллионов долларов США, является частью многосторонних усилий республиканцев, направленных на то, чтобы помешать попытке Гаррис стать кандидатом в президенты от Демократической партии, предполагают в СМИ.

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