Правление НБУ сохранило учетную ставку на уровне 13%: у НБУ объяснили решение

Целесообразным является сохранение учетной ставки на уровне 13%, учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов.

Источник фото: НБУ

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Об этом сообщили в НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, это решение учитывает:

необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка

приближение инфляции к 5% на прогнозном горизонте.

«После длительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% г/г. Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также вследствие исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года», - объясняют в Национальном банке.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает, что в 2024 году инфляция ускорится до 8,5%, однако уже в 2025 году замедлится до 6,6% и вернется к цели НБУ в 5% в 2026 году. Этому будут способствовать взвешенная процентная и валютно-курсовая политика Национального банка, а также ослабление внешнего инфляционного давления вместе с постепенной нормализацией функционирования экономики и улучшением ситуации в энергетике.

Национальный банк сообщил, что и дальше будет осуществлять меры по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка, которые будут сдерживать инфляцию, а сохранение привлекательности гривневых инструментов остается одной из ключевых задач НБУ.

«Несмотря на постепенное снижение ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ, их доходность обеспечивает защиту гривневых сбережений населения от инфляции: процентные ставки по депозитам превышают как прогнозируемый НБУ уровень инфляции, так и уровень инфляционных ожиданий», - сказано в сообщении.

В то же время, отмечают в НБУ, в июне рост объемов срочных гривневых депозитов населения приостановился.

«Учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов, целесообразным является сохранение учетной ставки на уровне 13%», - объясняют в Нацбанке.

НБУ также будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.

Базовый сценарий прогноза предполагает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года. Однако в НБУ подчеркнули, что гибко будут реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и валютного рынка.

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