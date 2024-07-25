Практика судов
  1. В Украине

Правление НБУ сохранило учетную ставку на уровне 13%: у НБУ объяснили решение

14:54, 25 июля 2024
Целесообразным является сохранение учетной ставки на уровне 13%, учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов.
Правление НБУ сохранило учетную ставку на уровне 13%: у НБУ объяснили решение
Источник фото: НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Об этом сообщили в НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, это решение учитывает:

  • необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка
  • приближение инфляции к 5% на прогнозном горизонте.

«После длительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% г/г. Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также вследствие исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года», - объясняют в Национальном банке.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает, что в 2024 году инфляция ускорится до 8,5%, однако уже в 2025 году замедлится до 6,6% и вернется к цели НБУ в 5% в 2026 году. Этому будут способствовать взвешенная процентная и валютно-курсовая политика Национального банка, а также ослабление внешнего инфляционного давления вместе с постепенной нормализацией функционирования экономики и улучшением ситуации в энергетике.

Национальный банк сообщил, что и дальше будет осуществлять меры по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка, которые будут сдерживать инфляцию, а сохранение привлекательности гривневых инструментов остается одной из ключевых задач НБУ.

«Несмотря на постепенное снижение ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ, их доходность обеспечивает защиту гривневых сбережений населения от инфляции: процентные ставки по депозитам превышают как прогнозируемый НБУ уровень инфляции, так и уровень инфляционных ожиданий», - сказано в сообщении.

В то же время, отмечают в НБУ, в июне рост объемов срочных гривневых депозитов населения приостановился.

«Учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов, целесообразным является сохранение учетной ставки на уровне 13%», - объясняют в Нацбанке.

НБУ также будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.

Базовый сценарий прогноза предполагает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года. Однако в НБУ подчеркнули, что гибко будут реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и валютного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Единый социальный реестр, который будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных

Кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Роберт Корди отказался от должности члена Этического совета

Высший совет правосудия ищет замену члену Этического совета по квоте иностранных экспертов.

ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об отсутствии необходимости проведения служебного расследования для привлечения военнослужащего к ответственности.

Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

Группа народных депутатов предлагает создать Министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала, который будет финансироваться за счет программ помощи и грантов ЕС и заниматься возвращением украинцев домой.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва