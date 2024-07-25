Правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 13%: у НБУ пояснили рішення

Доцільним є збереження облікової ставки на рівні 13%, ураховуючи, що подальше пришвидшення інфляції може призвести до погіршення очікувань та зниження реальної дохідності гривневих інструментів.

Джерело фото: НБУ

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Про це повідомили у НБУ.

Як пояснили у Нацбанку, це рішення враховує:

необхідність забезпечення стійкості валютного ринку

наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті.

«Після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% р/р. Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також внаслідок вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативного впливу літньої посухи на цьогорічну врожайність», - пояснюють у Національному банку.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році інфляція пришвидшиться до 8,5%, проте вже у 2025 році сповільниться до 6,6% і повернеться до цілі НБУ в 5% у 2026 році. Цьому сприятимуть зважена процентна та валютно-курсова політика Національного банку, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску разом із поступовою нормалізацією функціонування економіки та поліпшенням ситуації в енергетиці.

Національний банк повідомив, що й надалі здійснюватиме заходи із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку, що стримуватимуть інфляцію, а збереження привабливості гривневих інструментів залишається одним із ключових завдань НБУ.

«Попри поступове зниження ставок за гривневими депозитами та ОВДП, їхня дохідність наразі забезпечує захист гривневих заощаджень населення від інфляції: процентні ставки за депозитами перевищують як прогнозований НБУ рівень інфляції, так і рівень інфляційних очікувань», - сказано у повідомленні.

Водночас, зазначають у НБУ, у червні зростання обсягів строкових гривневих депозитів населення призупинилося.

«Ураховуючи, що подальше пришвидшення інфляції може призвести до погіршення очікувань та зниження реальної дохідності гривневих інструментів, доцільним є збереження облікової ставки на рівні 13%», - пояснюють у Нацбанку.

НБУ також зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року. Однак у НБУ наголосили, що гнучко реагуватимуть на зміни в балансі ризиків для інфляції й валютного ринку.

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