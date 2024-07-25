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В Одесі вбили таксиста за те, що він відмовився везти одразу п'ятьох пасажирів

18:44, 25 липня 2024
Таксист відмовив пасажирам у перевезенні, а після цього між чоловіками виникла бійка.
В Одесі вбили таксиста за те, що він відмовився везти одразу п'ятьох пасажирів
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В Одесі вбили таксиста за те, що він відмовився везти в салоні одразу п'ятьох пасажирів. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зазначається, що трагедія сталась 24 липня близько 21:00 на вулиці Дмитра Донського, куди 53-річний місцевий таксист отримав замовлення на перевезення.

Правоохоронці отримали повідомлення від жінки, яка стала очевидицею бійки двох чоловіків, під час якої один з них спричинив тілесні ушкодження іншому, від яких потерпілий впав на землю та лежав на узбіччі дороги без ознак життя.

Як з'ясувалось, причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох пасажирів, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця.

«Його відповідь обурила одного з потенційних пасажирів, який силоміць почав витягати водія з автівки та застосовувати до нього силу. Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента», - розповіли поліцейські.

Той в свою чергу декілька разів вдарив його ножем в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень таксист помер на місці події до приїзду медиків.

Вказується, що точна причина смерті буде встановлена за результатами судово–медичної експертизи.

«Дії зловмисника ми кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. За результатами проведеного медичного освідування він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває», - повідомив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Микола Каширкін.

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