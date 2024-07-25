Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи банку «Фінанси та кредит» з фармацевтичним комплексом

Торги заплановано на 8 серпня, стартова ціна лоту становить 2,34 млрд гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про проведення аукціону з продажу активів ліквідованого АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». Аукціон відбудеться 8 серпня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

До складу лоту GL18N026331 входять права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з підприємствами фармацевтичної галузі. Частина цих активів перебуває у заставі Національного банку України.

Зокрема, на продаж виставлено майновий комплекс, комерційну нерухомість і земельні ділянки. Пакет активів включає:

Єдиний майновий комплекс: нерухоме та рухоме майно загальною площею 36,8 тис. кв. м,

Комерційна нерухомість: об'єкти нерухомості в центрі Києва загальною площею близько 3 тис. кв. м та ще один об'єкт площею 1,7 тис. кв. м,

Земельні ділянки: загальною площею 23,7 га в Київській області.

Початкова ціна лота становить 2,34 млрд грн. Важливо відзначити, що на продаж виставлено не самі активи, а право стягнення заборгованості або заставного майна у судовому чи позасудовому порядку.

Аукціон проводитиметься за голландською «гібридною» моделлю. Участь у торгах можуть брати як юридичні, так і фізичні особи, за винятком позичальників і поручителів за кредитами, а також осіб, пов’язаних із державою-агресором.

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