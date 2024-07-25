Apple випустить найтонший смартфон в історії: що відомо про iPhone 17 Slim та скільки він коштуватиме

Нова модель iPhone має прийти на зміну моделі Plus у 2025 році.

Компанія Apple планує випустити свій найтонший смартфон. iPhone 17 Slim має вийти у 2025 році. Про це повідомляє 9to5Mac.

Аналітик Мінґ-Чі Куо стверджує, що Apple піде на значні компроміси, щоб домогтися «ультратонкого» дизайну. Ймовірно, смартфон матиме лише одну камеру — основну ширококутну з роздільною здатністю 48 Мп.

Корпус iPhone 17 Slim, як і раніше, буде виготовлений з титану, але з «меншим відсотком титану, ніж у нинішніх корпусах Pro і Pro Max».

Екран пристрою отримає діагональ 6,6" і роздільну здатність приблизно 2740 х 1260. При цьому збережеться Dynamic Island.

iPhone 17 Slim працюватиме під керуванням фірмового процесора A19.

Він також може отримати власний модем Apple для 5G замість варіанта від Qualcomm.

Є інформація, що наступного року Apple відмовиться від моделі iPhone Plus, а це означає, що лінійка iPhone 17 складатиметься з iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Видання додає, що iPhone 17 Slim стане найдорожчою моделлю iPhone 17, її ціна складе приблизно 1299 доларів.

Коментуючи відмову від версії Plus, Куо стверджує, що на неї зараз припадає лише близько 5-10% від загального обсягу постачання нових iPhone.

«Це означає, що три інші моделі iPhone (стандартна, Pro і Pro Max) вже достатньо покривають висококласні сегменти ринку, роблячи модель Plus зайвою», — підкреслив аналітик.