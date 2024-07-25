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ЄС утримується від підтримки Угорщини та Словаччини в питанні ретранзиту нафти «Лукойлу» через Україну

15:25, 25 липня 2024
ЄС ще не ухвалив рішення щодо відновлення транзиту нафти «Лукойлу» через Україну для Угорщини та Словаччини.
ЄС утримується від підтримки Угорщини та Словаччини в питанні ретранзиту нафти «Лукойлу» через Україну
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Європейський Союз поки що не надав офіційної підтримки Угорщині та Словаччині у справі відновлення постачання нафти «Лукойлу» через територію України. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією, Угорщина та Словаччина звернулися до європейських чиновників з проханням переконати Україну дозволити продовження транзиту нафти російської компанії «Лукойл». Вони стверджують, що Україна порушила пункт угоди про асоціацію з ЄС, який гарантує безперервність транзиту через територію країни. Однак Брюссель ще не прийняв рішення і не вживає конкретних заходів з цього питання.

Європейський Союз не змусить Україну відновити транзит, оскільки санкції ЄС проти росії стосуються лише морських перевезень нафти і не охоплюють постачання, що прямують до Чехії, Словаччини та Угорщини. Ці країни мають бути забезпечені альтернативними постачаннями нафти через їхню унікальну географічну ситуацію, яка ускладнює заміну російських вуглеводнів.

Генеральний директор української трубопровідної компанії заявив, що припинення постачання нафти має на меті позбавити росію приблизно $6 млрд щорічних доходів. Проте російські джерела, посилаючись на інформацію від Reuters, стверджують, що в торговельній угоді України є пункт, що дозволяє зупинення транзиту нафти.

Дипломати ЄС обговорили ситуацію з Україною, але поки не досягли конкретних домовленостей. Єврокомісія наразі очікує більше інформації і обіцяє продовжити консультації.

У червні Україна зупинила транспортування нафти «Лукойлу» через південну гілку нафтопроводу «Дружба». ЄС вважає, що це не створює серйозних ризиків для загального постачання нафти, оскільки інші російські компанії продовжують постачання. Угорщина та Словаччина розглядають можливі контрзаходи, включаючи припинення військової допомоги Україні та подання судових позовів.

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