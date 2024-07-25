ЕС воздерживается от поддержки Венгрии и Словакии в вопросе ретранзита нефти «Лукойла» через Украину

ЕС еще не принял решение о возобновлении транзита нефти «Лукойла» через Украину для Венгрии и Словакии.

Европейский Союз пока не предоставил официальной поддержки Венгрии и Словакии в деле возобновления поставок нефти «Лукойла» через территорию Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации, Венгрия и Словакия обратились к европейским чиновникам с просьбой убедить Украину разрешить продолжение транзита нефти российской компании «Лукойл». Они утверждают, что Украина нарушила пункт соглашения об ассоциации с ЕС, который гарантирует непрерывность транзита через территорию страны. Однако Брюссель еще не принял решение и не принимает конкретных мер по этому вопросу.

Европейский Союз не заставит Украину возобновить транзит, поскольку санкции ЕС против россии касаются только морских перевозок нефти и не охватывают поставки, направляющиеся в Чехию, Словакию и Венгрию. Эти страны должны быть обеспечены альтернативными поставками нефти из-за их уникальной географической ситуации, которая затрудняет замену российских углеводородов.

Генеральный директор украинской трубопроводной компании заявил, что прекращение поставок нефти имеет целью лишить россию примерно $6 млрд ежегодных доходов. Однако российские источники, ссылаясь на информацию от Reuters, утверждают, что в торговом соглашении Украины есть пункт, позволяющий остановку транзита нефти.

Дипломаты ЕС обсудили ситуацию с Украиной, но пока не достигли конкретных договоренностей. Еврокомиссия пока ожидает больше информации и обещает продолжить консультации.

В июне Украина остановила транспортировку нефти «Лукойла» через южную ветку нефтепровода «Дружба». ЕС считает, что это не создает серьезных рисков для общих поставок нефти, поскольку другие российские компании продолжают поставки. Венгрия и Словакия рассматривают возможные контрмеры, включая прекращение военной помощи Украине и подачу судебных исков.

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