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Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы банка «Финансы и кредит» с фармацевтическим комплексом

15:43, 25 июля 2024
Торги запланированы на 8 августа, стартовая цена лота составляет 2,34 млрд гривен.
Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы банка «Финансы и кредит» с фармацевтическим комплексом
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о проведении аукциона по продаже активов ликвидируемого АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ». Аукцион состоится 8 августа 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

В состав лота GL18N026331 входят права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с предприятиями фармацевтической отрасли. Часть этих активов находится в залоге Национального банка Украины.

В частности, на продажу выставлен имущественный комплекс, коммерческая недвижимость и земельные участки. Пакет активов включает:

- Единый имущественный комплекс: недвижимое и движимое имущество общей площадью 36,8 тыс. кв. м,

- Коммерческая недвижимость: объекты недвижимости в центре Киева общей площадью около 3 тыс. кв. м и еще один объект площадью 1,7 тыс. кв. м,

- Земельные участки: общей площадью 23,7 га в Киевской области.

Начальная цена лота составляет 2,34 млрд грн. Важно отметить, что на продажу выставлены не сами активы, а право взыскания задолженности или залогового имущества в судебном или внесудебном порядке.

Аукцион будет проводиться по голландской «гибридной» модели. Участие в торгах могут принимать как юридические, так и физические лица, за исключением заемщиков и поручителей по кредитам, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

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