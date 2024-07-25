В Одессе убили таксиста за то, что он отказался везти сразу пять пассажиров

Таксист отказал пассажирам в перевозке, а после этого между мужчинами возникла драка.

В Одессе убили таксиста за то, что он отказался везти в салоне сразу пять пассажиров. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Трагедия произошла 24 июля около 21:00 на улице Дмитрия Донского, куда 53-летний местный таксист получил заказ на перевозку.

Правоохранители получили сообщение от женщины, которая стала свидетельницей драки двух мужчин, во время которой один из них нанес телесные повреждения другому, от которых пострадавший упал на землю и лежал на обочине дороги без признаков жизни.

Как выяснилось, причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пятерых пассажиров, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места.

«Его ответ возмутил одного из потенциальных пассажиров, который силой начал вытаскивать водителя из автомобиля и применять к нему силу. Между мужчинами началась драка, в ходе которой наставник достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента», - рассказали полицейские.

Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Указывается, что точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Действия злоумышленника мы квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство. Фигурант задержан в процессуальном порядке. По результатам проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается», – сообщил начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Николай Каширкин.

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