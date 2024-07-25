Практика судов
  1. В Украине

В Одессе убили таксиста за то, что он отказался везти сразу пять пассажиров

18:44, 25 июля 2024
Таксист отказал пассажирам в перевозке, а после этого между мужчинами возникла драка.
В Одессе убили таксиста за то, что он отказался везти сразу пять пассажиров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе убили таксиста за то, что он отказался везти в салоне сразу пять пассажиров. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Трагедия произошла 24 июля около 21:00 на улице Дмитрия Донского, куда 53-летний местный таксист получил заказ на перевозку.

Правоохранители получили сообщение от женщины, которая стала свидетельницей драки двух мужчин, во время которой один из них нанес телесные повреждения другому, от которых пострадавший упал на землю и лежал на обочине дороги без признаков жизни.

Как выяснилось, причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пятерых пассажиров, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места.

«Его ответ возмутил одного из потенциальных пассажиров, который силой начал вытаскивать водителя из автомобиля и применять к нему силу. Между мужчинами началась драка, в ходе которой наставник достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента», - рассказали полицейские.

Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Указывается, что точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Действия злоумышленника мы квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство. Фигурант задержан в процессуальном порядке. По результатам проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается», – сообщил начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Николай Каширкин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему

Народные депутаты, несмотря на позицию Минобороны и Генштаба, собираются убрать из законодательства возможность мобилизации молодых людей до 25 лет.

Валентина Симоненко сохранила статус судьи в отставке: СБУ не нашла доказательств получения гражданства РФ

Высший совет правосудия отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

Бесспорное право на отсрочку не освобождает мужчину от прохождения ВЛК при обновлении данных – позиция суда

Мужчина отмечал, что в ТЦК отказали в предоставлении отсрочки и требовали пройти ВЛК, хотя у него было на отсрочку бесспорное право, ведь на войне погиб его родной брат – что решил суд.

ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

Ответственный за «цифровую нормативку» в Минобороны объяснил, когда рассекретят постановление Кабмина о Резерв+

Руководитель директората Минобороны Артем Романюков подтвердил, что постановление о Резерв+ засекретили и пообещал, что его когда-нибудь сделают публичным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва