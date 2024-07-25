Один із телеканалів США запросив Трампа й Гарріс провести теледебати 17 вересня

Трампу і Гарріс запропонували провести дебати в Пенсільванії 17 вересня.

Джерело фото: Брендан Смяловський і Патрік Феллон / AFP

FOX News Media надіслала офіційні листи до кампаній Дональда Трампа та Камали Гарріс із пропозицією провести дебати на телеканалі 17 вересня в штаті Пенсильванія, пише «Fox News».

«Ми пропонуємо провести дебати у штаті Пенсильванія у вівторок, 17 вересня, саме тоді, коли там та на інших ключових полях битв розпочинається дострокове голосування. Ми відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця — з аудиторією чи без неї», - йдеться у листі.

Телеканал також запропонував своїх телеведучих в якості модераторів потенційних дебатів.

Кампанії Гарріс і Трампа поки що не відповіли на запити про коментарі.

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп провели теледебати на телеканалі «CNN».

Як писала «Судово-юридична газета», штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША. Скарга стосується передачі грошей з фонду Байдена на користь Гарріс.

Боротьба за банківські рахунки, на яких наприкінці червня було приблизно 95 мільйонів доларів США, є частиною багатосторонніх зусиль республіканців, спрямованих на те, щоб завадити спробі Гарріс стати кандидатом у президенти від Демократичної партії, припускають у ЗМІ.

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