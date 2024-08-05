Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль на Олімпіаді-2024

Українець отримав срібло у фіналі Олімпіади у вправах на паралельних брусах.

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Спортсмени Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили в останньому фіналі Олімпійських ігор — вправах на паралельних брусах.

Ковтун за свою спробу він заробив 15,500 балів. Верняєв виступав п’ятим та заробив 13,300. Під час свого виступу він допустив помилку та злетів з брусів.

Для 20-річного Ковтуна це друга Олімпіада в кар'єрі. На дебютних для себе Іграх у Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

Раніше повідомлялося, що Україна піднялася на 17 місце Олімпіади-2024.

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