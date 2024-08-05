Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль на Олімпіаді-2024

13:30, 5 серпня 2024
Українець отримав срібло у фіналі Олімпіади у вправах на паралельних брусах.
Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль на Олімпіаді-2024
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Спортсмени Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили в останньому фіналі Олімпійських ігор — вправах на паралельних брусах.

Ковтун за свою спробу він заробив 15,500 балів. Верняєв виступав п’ятим та заробив 13,300. Під час свого виступу він допустив помилку та злетів з брусів.

Для 20-річного Ковтуна це друга Олімпіада в кар'єрі. На дебютних для себе Іграх у Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

Раніше повідомлялося, що Україна піднялася на 17 місце Олімпіади-2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон

Пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

ВККС оголосила конкурс на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії: що відомо

Посадовий оклад – 87 301 грн., але потрібно володіти іноземною мовою, мати досвід роботи на керівних посадах та вдало пройти співбесіду.

Україна отримала перші $3,9 млрд з пакету допомоги, який Байден підписав навесні – гроші підуть на зарплати держслужбовцям, ДСНС і вчителям

Денис Шмигаль повідомив, що перший транш з багатостраждального пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який США змогли ухвалити лише навесні, нарешті надійшов до України.

Україна має технічну можливість відключити Telegram – Микита Потураєв

У Верховній Раді перейшли до більш радикальної ідеї – зовсім відключити Telegram.

Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео