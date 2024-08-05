Статус та повноваження прокурора у земельних спорах: постанова ВП ВС

Прокурор звертається до суду в інтересах держави як самостійний позивач із позовом про скасування рішення міської ради щодо зміни цільового призначення земель – ВП ВС.

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Органи Держгеокадастру можуть звертатися до суду, якщо це необхідно для здійснення їхніх повноважень з нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності в тих випадках, коли це прямо визначено у відповідних нормативно-правових актах (зокрема, з позовами щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно зайнятих чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився).

Органи Держгеокадастру не мають повноважень звертатися з позовом до суду про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, міська рада є відповідачем, а тому статусом позивача має наділятися прокурор.

Про це зазначила Велика Палата Верховного Суду у справі від 11 червня 2024 року № 925/1133/18 (провадження № 12-60гс23) за позовом прокурора до міської ради та будівельної компанії про визнання незаконним і скасування рішення міської ради та визнання недійсними змін до договору оренди землі.

Прокурор стверджував, що рішення міської ради та внесені на його підставі зміни до договору оренди землі порушують інтереси держави, що полягає в незаконній зміні цільового призначення земельних ділянок із земель водного фонду на землі житлової та громадської забудови.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, вказавши, зокрема, що прокурор не є належним позивачем у спірних відносинах та перебрав на себе функції контролюючого органу – Держгеокадастру. Натомість апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував та залишив позов без розгляду, зазначивши, що прокурор не надав жодного доказу про звернення до відповідача (міської ради) на виконання процедури, встановленої ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

Верховний Суд передав справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. За результатами нового розгляду апеляційний суд залишив позов прокурора без розгляду, зробивши висновок, що прокурор не виконав вимог щодо надання суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді.

Розглянувши касаційну скаргу прокурора, Велика Палата Верховного Суду вказала, що процесуальний статус сторін у спорах, подібних до цієї справи, залежить як від наявності чи відсутності повноважень органів влади здійснювати захист законних інтересів держави у спірних правовідносинах, так і від наведеного прокурором обґрунтування наявності підстав для представництва інтересів держави в конкретній справі.

З метою реалізації конституційної функції представництва інтересів держави прокурор може звернутися з позовом в інтересах держави в разі зміни органом місцевого самоврядування цільового призначення земельної ділянки (із земель водного фонду на землі житлової та громадської забудови). З огляду на стверджуване порушення міською радою інтересів держави прокурор правильно визначив її відповідачем у цій справі.

У правовідносинах, що склались у цій справі, Держгеокадастр має виконувати функції державного контролю за використанням та охороною земель.

Органи Держгеокадастру можуть звертатися до суду, якщо це необхідно для здійснення їхніх повноважень з нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у випадках, визначених у відповідних нормативно-правових актах, що регламентують повноваження Держгеокадастру (зокрема, з позовами щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно зайнятих чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився).

За обставин цієї справи, як виснувала ВП ВС, органи Держгеокадастру не мають повноважень звертатися з позовом до суду, тому статусом позивача має наділятися прокурор. Крім того, прокурор не повинен був попередньо, до звернення до суду, повідомляти про це міську раду та/або Держгеокадастр.

Оскаржуване рішення міської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки наразі є чинним та породжує відповідні правові наслідки.

Якщо прокурор вважає, що порушення інтересів держави полягає в незаконній зміні категорії земель за цільовим призначенням, то вимога про визнання незаконним та скасування рішення міської ради (у частині зміни цільового призначення земельної ділянки) є належною та ефективною. Прокурор може звертатися з позовом про визнання незаконним і скасування такого рішення.

Отже, прокурор правомірно визначив міську раду відповідачем у цій справі та обґрунтував підстави для представництва інтересів держави відсутністю органу, до компетенції якого віднесені повноваження здійснювати захист законних інтересів держави у спірних правовідносинах.

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