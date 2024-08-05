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На Хмельниччині затримали лідера банди, яка на замовлення рф підпалювала автомобілі ТЦК

16:43, 5 серпня 2024
Місцевий житель сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші.
На Хмельниччині затримали лідера банди, яка на замовлення рф підпалювала автомобілі ТЦК
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Правоохоронці затримали злочинну групу, яка на «замовлення» рф палила службові авто Сил оборони на заході України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, на Хмельниччині затримано лідера банди, що працював на розвідку країни-агресора.

Ним виявився місцевий житель, який сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші.

Для цього він розмістив у даркнеті своє «резюме», де запропонував «послуги» з підпалів автомобілів ТЦК.

На «оголошення» фігуранта відповів представник рф, який дав йому завдання на знищення військових авто у Хмельницькому.

Вказується, що для вчинення злочинів молодик залучив ще декількох жителів регіону.

Фігуранти підпалили два транспортні засоби місцевого військкомату за допомогою «коктейлів Молотова». Вони знімали загоряння авто на камери власних телефонів для надсилання потім «звіту» окупантам.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність злочинної групи і затримали її організатора «по гарячих слідах».

Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників.

Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

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