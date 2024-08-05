В Хмельницкой области задержали лидера банды, которая на заказ рф поджигала автомобили ТЦК

Правоохранители задержали преступную группу, которая по «заказу» рф поджигала служебные автомобили Сил обороны на западе Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Так, в Хмельницкой области задержан лидер банды, работавший на разведку страны-агрессора.
Им оказался местный житель, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.
Для этого он разместил в подарке свое «резюме», где предложил «услуги» по поджогам автомобилей ТЦК.
На «объявление» фигуранта ответил представитель рф, который дал ему задачу на уничтожение военных автомобилей в Хмельницком.
Указывается, что для совершения преступлений молодой человек привлек еще нескольких жителей региона.
Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью «коктейлей Молотова». Они снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки затем «отчета» оккупантам.
Правоохранители задокументировали подрывную деятельность преступной группы и задержали ее организатора «по горячим следам».
Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников.
Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.