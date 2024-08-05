В Хмельницкой области задержали лидера банды, которая на заказ рф поджигала автомобили ТЦК

Местный житель сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.

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Правоохранители задержали преступную группу, которая по «заказу» рф поджигала служебные автомобили Сил обороны на западе Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в Хмельницкой области задержан лидер банды, работавший на разведку страны-агрессора.

Им оказался местный житель, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.

Для этого он разместил в подарке свое «резюме», где предложил «услуги» по поджогам автомобилей ТЦК.

На «объявление» фигуранта ответил представитель рф, который дал ему задачу на уничтожение военных автомобилей в Хмельницком.

Указывается, что для совершения преступлений молодой человек привлек еще нескольких жителей региона.

Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью «коктейлей Молотова». Они снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки затем «отчета» оккупантам.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность преступной группы и задержали ее организатора «по горячим следам».

Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.