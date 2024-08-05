Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области задержали лидера банды, которая на заказ рф поджигала автомобили ТЦК

16:43, 5 августа 2024
Местный житель сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.
В Хмельницкой области задержали лидера банды, которая на заказ рф поджигала автомобили ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали преступную группу, которая по «заказу» рф поджигала служебные автомобили Сил обороны на западе Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в Хмельницкой области задержан лидер банды, работавший на разведку страны-агрессора.

Им оказался местный житель, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.

Для этого он разместил в подарке свое «резюме», где предложил «услуги» по поджогам автомобилей ТЦК.

На «объявление» фигуранта ответил представитель рф, который дал ему задачу на уничтожение военных автомобилей в Хмельницком.

Указывается, что для совершения преступлений молодой человек привлек еще нескольких жителей региона.

Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью «коктейлей Молотова». Они снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки затем «отчета» оккупантам.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность преступной группы и задержали ее организатора «по горячим следам».

Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности ВСУ);
  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива

Государственная судебная администрация отчиталась об обеспечения судов генераторами и горючим.

«Прописка» все же имеет значение – в Верховном Суде отступили от предыдущих позиций по поводу права подать иск по месту нахождения

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не соответствует ГПК, указала Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Верховный Суд отступил от прежних позиций по делу о праве прокурора обжаловать заочное решение о признании права на земельный пай

Объединенная палата Верховного Суда заявила, что апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

Суды, ВСП и ВККС смогут автоматически получать данные об источниках и суммах доходов граждан от Налоговой службы – приказ

Суды, ВСП и ВККС смогут получать информацию об источниках и суммах доходов, начисленных физическому лицу, или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также общую сумму годового дохода от Налоговой службы.

В парламенте предлагают уволить военнослужащих после 36 месяцев службы и запретить перевод контрактников без согласия

Предлагается дать разрешение на увольнение с военной службы в случае непрерывного прохождения службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, из которых не менее 18 месяцев с непосредственным участием в выполнении боевых заданий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео