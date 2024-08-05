Европарламентарии призвали Еврокомиссию остановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Это требование стало реакцией на решение Будапешта ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов.

В Европейском парламенте призвали Еврокомиссию приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за смягчения визовых ограничений для россиян и белорусов. Об этом сообщает Politico.

Соответствующее письмо подписали 70 европейских депутатов.

«Мы призываем Европейскую комиссию принять безотлагательные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может быть лазейкой и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан», - говорится в письме.

Указывается, что обращение инициировали чешский депутат Дануше Нерудова и парламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

В случае, если правительство Венгрии откажется изменить свою политику, в Евросоюзе должны «подвергнуть сомнению венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах».

Речь идет также о возможности других государств ЕС не признавать венгерские визы и ввести контроль на границах.

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