Європарламентарі закликали Єврокомісію зупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні

Ця вимога стала реакцією на рішення Будапешта послабити візові обмеження для росіян та білорусів.

В Європейському парламенті закликали Єврокомісію призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні через пом'якшення візових обмежень для росіян та білорусів. Про це повідомляє Politico.

Відповідний лист підписали 70 європейських депутатів.

«Ми закликаємо Європейську комісію вжити невідкладних заходів стосовно розслідування рішення Угорщини, позаяк воно може бути лазівкою і потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян», - йдеться у листі.

Вказується, що звернення ініціювали чеська депутатка Дануше Нерудова та парламентар Пятрас Ауштрявічюс.

У разі, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, у Євросоюзі мають «поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи щодо захисту європейських громадян, включаючи новий контроль на угорських кордонах».

Йдеться також про можливість для інших держав ЄС не визнавати угорські візи та запровадити контроль на кордонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.