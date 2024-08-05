Більшість киян виступило проти косіння трави під суху стерню

Понад 65% жителів столиці хочуть бачити в місті більше нескошених ділянок з різнотрав'ям.

66% жителів Києва виступили проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті. Такий результат показало опитування, яке було проведено у додатку «Київ Цифровий».

Загалом в опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотрав'я слід скошувати, а 13% - не визначилися з відповіддю.

У минулому році у столиці започаткував експеримент – не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку «Київ Цифровий», це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотрав'ям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.

З 2023 року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.

Як зазначають у КМДА, декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших містах.

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