В парламенте предлагают уволить военнослужащих после 36 месяцев службы и запретить перевод контрактников без согласия

Предлагается дать разрешение на увольнение с военной службы в случае непрерывного прохождения службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, из которых не менее 18 месяцев с непосредственным участием в выполнении боевых заданий.

В Верховную Раду внесен законопроект 11460 о разрешении на увольнение военнослужащих с военной службы в случае непрерывного прохождения военной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, из которых не менее 18 месяцев принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач, определенных боевыми приказами или распоряжениями. Основания и сроки увольнения предлагается определить Указом Президента.

Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Также предлагается увольнение военнослужащих, которые проходили непрерывную военную службу по призыву во время мобилизации во время действия военного положения, с военной службы в запас согласно Указу Президента при достижении 36-месячного срока выслуги, из которых не менее 18 месяцев они принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач, определяемых боевыми приказами или распоряжениями. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Депутаты предлагают установить, что такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их добровольному письменному согласию. В случае предоставления такого согласия на продление военной службы свыше 36-месячного срока выслуги денежные выплаты, установленные законодательством, таким военнослужащим выплачиваются в двойном размере.

Кроме того, предлагается установить, что во время действия военного положения военнослужащие, добровольно принятые на военную службу (по контракту), избравшие местом ее прохождения соответствующий род войск (сил) и конкретное подразделение (воинскую часть) Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, не могут быть без их добровольного письменного согласия переведены в другие воинские части (подразделения) иного рода войск (сил) ВСУ, другие виды воинских формирований.

При этом этим же законопроектом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одновременно предлагается дать право свободного выезда за границу народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, входящих в список забронированных в связи с получением иностранного финансирования.

Автор: Наталья Мамченко

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