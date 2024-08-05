Польша ощутила нехватку рабочей силы из-за спада миграции из Украины

Польские компании столкнулись с нехваткой рабочей силы из-за снижения миграции украинцев.

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Польские компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников из-за сокращения миграции украинцев. Количество вакансий постоянно растет, и по состоянию на конец марта, по данным Центрального статистического управления, их было более 112 тысяч, сообщает Rzeczpospolita.

Особенно остро нехватка персонала ощущается в строительных и производственных компаниях, а также в отраслях транспорта и логистики, где традиционно работает много мигрантов. Как сообщает Rzeczpospolita, эта проблема охватывает половину или более компаний в указанных секторах.

Экономисты предполагают, что ситуация может еще ухудшиться. Потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым, таких как Украина и Беларусь, постепенно исчерпывается. Кроме того, возможное ужесточение миграционной политики правительством может повлиять на приток рабочей силы из более отдаленных стран.

Демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы, что усиливает проблемы польских компаний с наймом новых работников.

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