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Польща відчула брак робочої сили через спад міграції з України

18:43, 5 серпня 2024
Польські компанії зіткнулися з нестачею робочої сили через зниження міграції українців.
Польща відчула брак робочої сили через спад міграції з України
Фото з відкритих джерел
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Польські компанії все частіше стикаються з проблемами при наймі співробітників через скорочення міграції українців. Кількість вакансій постійно зростає, і станом на кінець березня, за даними Центрального статистичного управління, їх було понад 112 тисяч, повідомляє Rzeczpospolita.

Особливо гостро нестача персоналу відчувається в будівельних і виробничих компаніях, а також у галузях транспорту та логістики, де традиційно працює багато мігрантів. Як повідомляє Rzeczpospolita, ця проблема охоплює половину або більше компаній у зазначених секторах.

Економісти передбачають, що ситуація може ще погіршитися. Потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим, таких як Україна та Білорусь, поступово вичерпується. Крім того, можливе посилення міграційної політики урядом може вплинути на приплив робочої сили з більш віддалених країн.

Демографічна ситуація в Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили, що підсилює проблеми польських компаній з наймом нових працівників.

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